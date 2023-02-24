В гаражном кооперативе в Сочи произошел крупный пожар

В Сочи на территории гаражно-строительного кооператива на улице Кленовой произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 23 февраля в 23:53. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил жилой двухэтажный гараж. Площадь пожара составила 180 кв.м.

К тушению пожара привлекли 66 человек и 22 единицы спецтехники. В настоящее время выясняются причины пожара. Данных о пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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