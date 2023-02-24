CAS зарегистрировал жалобу РУСАДА на решение по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу 16-летней фигуристки Камилы Валиевой. Также были зарегистрированы жалобы на решение от Международного союза конькобежцев (ISA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила пресс-служба CAS.

Как следует из пресс-релиза, РУСАДА требует признать Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Также РУСАДА предлагает наложить на Валиеву санкции, в том числе выговор.

ISU в своей апелляции требует дисквалифицировать Камилу Валиеву на любой период с 25 декабря 2021 года, а также аннулировать все результаты фигуристки за этот период с лишением всех очков, медалей и призов.

WADA хочет добиться аннулирования всех результатов Камилы Валиевой с 25 декабря 2021 года. Там также настаивают на дисквалификации Валиевой на четыре года.

Решение по делу будут выносить три судьи CAS. В пресс-службе суда добавили, что апелляции РУСАДА, ISA и WADA планируют объединить в одну.

В декабре 2021 года WADA нашло в пробе Камилы Валиевой следы запрещенного триметазидина. Результаты экспертизы объявили в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине. Камила Валиева заявила, что препарат мог попасть в ее организм случайно. Если ее признают виновной, российская команда лишится олимпийского золота за командный турнир в Олимпиаде в Пекине.

Олеся Павленко