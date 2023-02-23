За минувшие сутки ВСУ обстреляли приграничные села в Черноземье не менее пяти раз; ранены три человека

За сутки 22 февраля украинские силовики минимум пять раз обстреляли приграничные населенные пункты в Черноземье. Об этом сообщили власти регионов.

Около полудня под украинский огонь попал белгородский райцентр Шебекино: пострадавших не было, но в трех домах выбило окна, посекло заборы и фасады. Через час в результате нового обстрела Шебекина загорелся торговый центр; три человека было ранено. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое; второго — средней тяжести (контузия), третьей — также средней тяжести (ранение нижних конечностей). Около 16:00 со стороны Украины обстреляли село Первое Цепляево Шебекинского городского округа Белгородской области, были повреждены три домовладения.

Около 18:00 курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле Глушковского и Суджанского района. По его словам, около 16 попаданий зафиксировали в Суджанском районе в окрестностях сел Гуево и Горналь; не менее восьми — на территории сахарного завода в поселке Теткино Глушковского района. Повреждения получили производственные постройки сахзавода.

Как часто украинские силовики обстреливают приграничные села в Черноземье — в специальном проекте.

Олег Мухин