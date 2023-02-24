На ЕКАД фура и бетономешалка зажали «Газель»

На ЕКАД 24 февраля произошла авария с участием бетономешалки, фуры и «Газели». Последнюю зажали две другие машины, в результате чего было парализовано движение транспорта в обе стороны.

В свердловском УГИБДД е1.ru сообщили, что, предварительно, произошло столкновение автомобилей DAF, манипулятора и ГАЗона, водителя ГАЗона увезли в центральную городскую больницу Березовского для осмотра медиками.

Накануне на 124 километре трассы Екатеринбург-Тюмень произошла смертельная авария, 36-летний водитель Kia Ceed допустил занос автомобиля, выехал с проезжей части и врезался в опору линии ЛЭП.

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