Число пожаров на Кубани за год выросло на 5%

В Краснодарском крае в начале 2023 года произошел 851 пожар, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (810 пожаров). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате пожаров, произошедших в 2023 году, пострадали 38 человек (31 — в 2022 году). При пожарах в жилых домах погибли 49 человек (45 — в 2022 году). В ведомстве отметили, что 85% произошедших пожаров приходится на жилой сектор.

«Наиболее распространенными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения, неисправность систем отопления, а также аварийный режим работы электропроводки и электрооборудования»,— отметил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Григорий Мелихов.

В рамках профилактики сотрудники управления провели обходы 3 тыс. дворовых территорий и провели 50 сходов граждан. Организована работа 479 мониторинговых групп.

Анастасия Донскова

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