Загрузка отелей в Сочи на февральские праздники достигла 90%

Отели и средства размещения в Сочи на период длинных февральских выходных загружены на 90%. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Большой популярностью пользуется горнолыжный кластер Сочи, где открыли большинство горнолыжных трасс благодаря достаточному количеству выпавшего снега. За последнюю неделю экскурсионные маршруты посетили свыше 1,4 тыс. человек.

«Суточный пассажиропоток аэропорта Сочи составляет более 30 тыс. пассажиров. В пиковые часы организована работа дополнительных входных групп, производится усиление дежурного персонала. За минувшую неделю между Сочи и горным кластером поездами перевезено около 11,2 тыс. человек, автомобильный трафик составил более 111 тыс. машин»,— говорится в сообщении.

Всего с начала зимнего курортного сезона Сочи посетили 535 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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