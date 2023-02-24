На «Ижевской винтовке» биатлонист из Удмуртии завоевал серебро в индивидуальной гонке

В рамках «Ижевской винтовки» и чемпионата России по биатлону Ильназ Мухамедзянов из Удмуртии выиграл серебро в индивидуальной гонке на 20 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики. Золото получил Кирилл Бажин из Свердловской области, бронзу — спортсмен из Беларуси Антон Смольский.

Среди женщин в индивидуальной гонке на 15 км первое место заняла Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого АО, второе место у Анастасии Шевченко из Свердловской области, третье у Натальи Гербуловой из Красноярского края.

Победителям вручили в подарок уникальную сувенирную винтовку и Кубок Александра Привалова.

Соревнования проходят 23, 25 и 26 февраля на биатлонном комплексе им. А.М. Демидова в Ижевске.