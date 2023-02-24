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Коммерсантъ FM
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В Кишиневе неизвестные облили красной краской здание Россотрудничества

Здание, в котором расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Кишиневе, неизвестные облили красной краской, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра.

Собеседник агентства заявил, что фасад здания облили минувшей ночью. Прибывшие на место полиция и карабинеры зафиксировали акт вандализма, добавил представитель центра.

7 октября 40-летний мужчина устроил во дворе посольства России в Кишиневе фейерверк и повесил бело-голубой флаг на металлический столб. Мужчину обвинили в хулиганстве и задержали на 72 часа. Посольство России в Молдавии назвало произошедшее «враждебной акцией».

Эрдни Кагалтынов

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