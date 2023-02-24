При перелете из Сочи в Красноярск пять человек пострадали из-за перепада давления

Пять пассажиров авиарейса Сочи — Красноярск пострадали из-за перепада давления на борту Boeing-747. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что на высоте 11 тыс. м на борту самолета внезапно отказала система регулирования давления в пассажирском салоне.

«Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение. Самолет удалось благополучно посадить»,— говорится в сообщении.

Пяти пассажирам была оказана медицинская помощь. Всего на борту авиарейса находились 170 человек.

Анастасия Донскова

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