В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на период с 25 по 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным метеорологов, днем 25 февраля, ночью и утром 26 февраля в регионе ожидается усиление ветра до 15–20 метров в секунду с порывами до 25 м/с.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач»,— говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано воздержаться от походов в лес и горы, выходов в море, не выходить на набережные и не парковать автотранспорт поблизости от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Анастасия Донскова

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