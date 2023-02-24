На Кубани за сутки коронавирусом заболели 154 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 154 случая заболевания коронавирусом. По данным оперштаба региона, среди заболевших 86 женщин и 68 мужчин.

В Краснодаре отметили 52 новых пациента, в Новороссийске — 18. В Тихорецком районе заболели 16 жителей, Ейском — 12. В Геленджике выявили девять эпизодов заболевания, в Горячем Ключе — шесть. В Тбилисском муниципалитете пять заболевших. По четыре случая зарегистрировали в Армавире, Павловском и Староминском районах. По два новых пациента выявили в Сочи и Анапе, Абинском, Белореченском, Кореновском, Крыловском, Кущевском и Славянском районах. По одному — в Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Каневском, Новопокровском, Темрюкском, Тимашевском и Туапсинском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 349 005 случаев заболевания коронавирусом. За все время с выздоровлением выписали 336 323 пациентов, скончались 11 152 человека.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram