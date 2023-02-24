В центре Краснодара ограничат движение и освободят парковки для празднования Дня животновода

В центре Краснодара утром 25 февраля ограничат движение и освободят парковки для участников и гостей мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничения начнут действовать с 06:00 и до окончания празднования на участках улиц имени Пушкина (от улицы Рашпилевской до улицы Красной) и Рашпилевской (от улицы Советской до улицы имени Пушкина).

«В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства просят водителей быть внимательными и скорректировать свой маршрут заранее», — говорится в сообщении.

Припаркованный транспорт уберут с данных участков накануне празднования (24 февраля с 22:00).

Анастасия Донскова

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