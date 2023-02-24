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Коммерсантъ FM
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Темпы инфляция в Японии достигли рекордных за 42 года показателей

Потребительские цены в Японии выросли на 4,2% в январе по сравнению с показателями прошлого года — максимальными темпами с декабря 1981 года. Причиной роста цен стали высокая стоимость энергоносителей и продуктов питания. Отчет опубликован на сайте Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии.

Цена на продукты питания в стране в прошлом месяце увеличилась на 7,4%, на одежду — на 3,1%, на мебель и товары для дома — на 7,7%. Медицинское обслуживание в Японии подорожало на 0,5%, образовательные услуги — на 0,7%, транспортные и телекоммуникационные услуги — на 2,1%.

Стоимость коммунальных услуг выросла на 14,9% в январе. Цены на электроэнергию и газ в городах выросли на 20,2% и 35,2% соответственно. В министерстве сообщили, что в связи с решением правительства о субсидировании коммунальных платежей для потребителей в феврале ожидается снижение цен на электроэнергию и газ.

В первые три квартала 2022 года японская иена обесценилась почти на 25% по отношению к доллару, достигнув 32-летнего минимума. Чтобы сдержать рост курса доллара, японские власти провели первую более чем за 20 лет интервенцию на валютном рынке. Потребительские цены в Японии росли и в декабре. Тогда повышение составило 0,3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «В тихой гавани иены водятся».

Милена Костерева

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