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Коммерсантъ FM
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Российских моряков, задержанных в Египте за провоз запрещенных лекарств, отпустили из-под стражи

Двух россиян, капитана и старшего помощника теплохода Soy, которых арестовали в Египте за провоз запрещенного в стране анальгетика трамадол, освободили из-под стражи, на днях они могут вернуться в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

Трамадол — наркотический опиоидный анальгетик. Используется в качестве обезболивающего при проведении болезненных диагностических или терапевтических мероприятий, а также при болевом синдроме сильной и средней интенсивности. Трамадол включен в список наркотических веществ в некоторых странах, в том числе на Украине, в Белоруссии и Узбекистане. В России трамадол входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Экипаж судна Soy задержали в порту Александрии в ноябре 2022 года после обнаружения на судне 28 т запрещенного в Египте трамадола. На борту находилось пять россиян и трое болгар. Позже египетские власти отпустили троих россиян, под стражей остались капитан и его старший помощник. 1 февраля суд в Александрии продлил их арест на 45 дней.

Эрдни Кагалтынов

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