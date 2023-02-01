В Египте продлили арест российским морякам, обвиняемым в перевозке запрещенных лекарств

Суд в Александрии (Египет) продлил арест двух российских моряков с теплохода Soya на 45 дней. Процесс по их делу уже начался. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ). Судно с ними задержали в ноябре прошлого года за провоз опиоидного синтетического анальгетика трамадол.

«Процесс начался. По информации от их адвоката, суд постановил продлить срок содержания под стражей экипажа еще на 45 суток»,— сказали в РПСМ (цитата по ТАСС). Там добавили, что моряки содержатся в тюрьме порта Александрии.

Экипаж судна Soya задержали в порту Александрии в ноябре 2022 года после обнаружения на судне 28 т запрещенного в Египте трамадола. На борту находилось пять россиян и трое болгар. Позже египетские власти отпустили троих россиян, под стражей остались капитан и его старший помощник.

Олеся Павленко