В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с непогодой на Кубани

В региональном управлении МЧС сообщили о стабилизации ситуации, связанной с непогодой на территории Краснодарского края. Информация опубликована на сайте ведомства.

«С 17 февраля по 22 февраля в крае действовал комплекс неблагоприятных метеоявлений. В настоящее время обстановка на территории Краснодарского края с погодными условиями стабилизировалась. Аэромобильная группировка возвращена в место постоянной дислокации из Туапсинского и Горячеключевского районов», - говорится в сообщении.

В период прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в регионе несла службу группировка РСЧС Краснодарского края численностью 4330 человек и порядка 600 единиц техники.

В период непогоды ветром была повреждена кровля двух многоквартирных жилых домов в Курганинском и Гулькевичском районах, произошел обвал обочины трассы А-147 в Туапсинском районе, лавиной в Красной Поляне повреждены два водовода и газовод, питающие Горную олимпийскую деревню. В настоящий момент проводятся восстановительные работы.

Наталья Решетняк

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