В Ростовской области потеплеет на выходных 25 и 26 февраля

На грядущих выходных на Дону потеплеет до +11…+13°С, прогнозирует Ростовский Гидрометцентр.

По оценкам синоптиков, в пятницу 24 февраля температура воздуха ночью в Ростовской области будет на уровне -6…-11°C, а днём потеплет до -1…-6°C. Порывы южного ветра будут достигать 6-11 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В субботу 25 февраля сохранятся холодная погода. Ночью до -1…-6°C, днем — -2…+3°C. Утром и днём в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Продолжает дуть южный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на воскресенье 26 февраля потеплеет до 0…+5°C, а днем воздух прогреется до +2…+7°С, в отдельных районах области — до +13°С. Ожидается, что порывы юго-западного ветра усилятся до 7-12 м/с. С потеплением придет и небольшой дождь в дневное время суток.

Анастасия Назарова