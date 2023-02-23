В Шадринске начала работу новая система водоснабжения

В Шадринске запустили в работу обновленную систему водоснабжения. На реконструкцию центрального водозабора, призванного обеспечить город чистой водой, направили 341 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщают в правительстве региона.

Центральный водозабор Шадринска эксплуатировался с 1970-х годов. В городе постоянно происходили аварии, а в качество воды не соответствовало нормативам. На первом этапе реконструкции водозабора, завершившемся в 2020 году, построили новые резервуары запаса питьевой воды объемом 4,8 тыс. куб. м, насосную станцию производительностью 557 куб. м воды в час.

В 2021-2022 годах реализовали второй и третий этапы, в ходе которых возвели здание водоподготовки и очистки воды, а также пробурили дополнительные скважины. Пробный запуск обновленной системы водоснабжения состоялся 15 ноября 2022 года.

По словам заместителя губернатора Курганской области Константина Малышева, на водозаборе установлено современное и высокотехнологичное оборудование, которое требует тонкой настройки.

«Запуск осуществлён, начинается заполнение системы. Воду попробовали, она очень вкусная, качественная. Главное, что она будет бесперебойно поступать в систему водоснабжения Шадринска», — отметил Константин Малышев.