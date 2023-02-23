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Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с участниками СВО обсудил вопросы медобеспечения, меры поддержки и возможности трудоустройства

22 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с участниками СВО. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, во время разговора обсудили вопросы медобеспечения, меры поддержки, возможности переобучения и трудоустройства.

В ходе беседы господин Бречалов подчеркнул, что накануне президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил создать государственный фонд для помощи в различных социальных вопросах бойцам СВО. Кроме того, для участников СВО установят отпуск не реже раза в полгода и длительностью 14 дней, а также за каждым ветераном и семьей погибшего закрепят персонального соцработника.

«Мы тоже прилагаем максимум усилий, чтобы помочь бойцам. Действует фонд “Сообщество”, куда все желающие перечисляют средства. На них проводятся централизованные закупки. По согласованию с командованием воинских частей мы направляем дополнительную амуницию, оборудование»,— прокомментировал Александр Бречалов.

Помимо этого, он рассказал, что различную помощь оказывают жители и волонтеры региона. Также господин Бречалов заверил, что участники СВО могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны государства.

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