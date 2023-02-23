Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов записал видеопоздравление из зоны СВО

Бывший глава Краснодара, а ныне депутат Госдумы, участвующий в СВО на Украине, Евгений Первышов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Видео он выложил в своем Telegram-канале.

«Поздравляю с праздником настоящих защитников нашей Родины! Желаю всем здоровья, успехов и благополучия в семьях»,— написал депутат.

Он также сообщил, что сегодня получил гуманитарный груз от краснодарского лицея №48, в котором учился, и поблагодарил за помощь учителей, учеников и их родителей.

Евгений Первышов отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года. В январе он продлил контракт. Бывший мэр Краснодара служит на территории Донбасса в подразделении БАРС «Каскад», куда вошли депутаты нижней палаты российского парламента и региональных заксобраний.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram