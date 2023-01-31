Экс-глава Краснодара Первышов продлил контракт и возвращается в Донбасс

Депутат Госдумы от Краснодарского края, бывший мэр кубанской столицы Евгений Первышов продлил контракт с Минобороны на участие в специальной военной операции (СВО). Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Несколько дней он провел в Краснодаре, где принял участие во встрече губернатора Вениамина Кондратьева с действующими депутатами Госдумы.

«В Краснодар получилось заехать буквально на несколько дней. Совсем скоро вернусь в расположение БАРС "Каскад", где получу распределение на участок фронта… Сейчас на передовой очень много ребят из Краснодарского края»,— написал господин Первышов.

В октябре 2022 года Евгений Первышов отправился в зону СВО добровольцем. Он служит на территории Донбасса в подразделение БАРС «Каскад», куда вошли депутаты нижней палаты российского парламента и региональных заксобраний.

Наталья Решетняк

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