В марте перекроют движение автомобилей по трем переулкам Екатеринбурга

В Екатеринбурге в марте перекроют для движения автомобилей три перекрестка в Чкаловском и Октябрьском районах. Об этом рассказали в пресс–службе администрации города.

Полтора месяца, с 20 марта по 8 мая, будет закрыт перекресток улицы Титова и переулка Рижского. На этом участке будут прокладывать наружные сети водоснабжения для строящегося многоквартирного дома.

На месяц, с 28 марта по 28 апреля, для строительства сетей холодного водоснабжения движение закроют по переулкам Виражному и Столярному. После завершения работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге с 1 марта по 15 апреля закроют движение по проезду от переулка Курьинского 10а до ул. Студенческой, 46. Перекрытие связано с проведением застройщиком «УКМ СтройИнвест» реконструкции участка сетей электроснабжения.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте