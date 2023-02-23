Бастрыкин заинтересовался историей подростка, найденного в кубанской станице с цепью на ноге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения в станице Тенгинской Усть-Лабинского района 15-летнего подростка с цепью на ноге. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: соцсети

По данным ведомства, мальчик, страдающий ментальным расстройством, рос в приемной многодетной семье. 17 февраля его обнаружили в стоге сена на соседнем участке с металлической цепью на голени. По данным СМИ, в этот день ребенок-инвалид находился под присмотром старшего брата, который якобы предложил ему поиграть в полицейских и в процессе игры надел на ногу собачью цепь. После этого подросток выбежал из дома и спрятался на соседнем участке.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы», - говорится в сообщении СКР.

Кроме того, оценят работу должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

Наталья Решетняк

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