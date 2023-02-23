Рубль определяется с курсом

За последний месяц рубль ослаб почти на 10%. Если в середине января национальная валюта торговалась по 68 за доллар, то уже к третьей неделе февраля опустилась до значений в 75. Это максимум с апреля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Что будет с курсом в ближайшие дни и в марте? Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский считает, что национальная валюта немного укрепится: «Ключевой фактор, который всегда влияет на курс рубля, — разница между экспортом и импортом. В феврале у нас уже хоть как-то выстроена логистика. Мы все читаем новости об огромном флоте теневых танкеров, которые якобы возят российскую нефть. Поэтому история вроде как выровнялась.

Впереди налоговый период — нужно платить налоги. На конец месяца не прогнозируем сильное укрепление доллара. Возможно, он, наоборот, немного ослабнет. При этом наряду с доходами бюджета есть и расходы, которые растут. Скорее всего, они будут увеличиваться и дальше. Это затраты на социалку и оборону. Их компенсация возможна в том числе за счет роста нефтегазовых доходов через девальвацию рубля. Поэтому в течение года или к его концу мы точно увидим цифру 80 и выше».

Минфин уже второй месяц продает валюту в рамках бюджетного правила, чтобы восполнить дефицит нефтегазовых доходов. В феврале на эти цели выделили юани на общую сумму 160 млрд руб., что, впрочем, не удержало нацвалюту от падения. Несмотря на рост расходов, Минфин вряд ли будет покрывать дефицит сильной девальвацией рубля, опасаясь инфляции, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега:

«Можно ожидать некой коррекции — я бы говорил об уровне 71-72 руб. за доллар. Сейчас рынок находится под давлением того, что опубликованы данные Минфина о достаточно сильном дефиците, больших расходах бюджета. Из-за этого он просел, поскольку, как мы понимаем, эти траты так или иначе выльются в инфляцию. Но ЦБ с ней борется, поэтому последуют меры, направленные на стабилизацию курса.

В той или иной степени на национальной валюте будет сказываться и налоговый период.

Озвученные в послании Владимира Путина Федеральному собранию тезисы говорят о том, что расходы будут только расти. И не факт, что дополнительные поступления от продажи нефти или деньги из ФНБ могут их перекрыть. В течение года ситуация ожидается сложная, но будут делать все, чтобы удержать валюту в каком-то диапазоне. Уровень 70-80 станет какой-то новой нормальностью».

Валютные прогнозы банков, брокеров и властей на этот год заметно разнятся. Например, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, из-за нефтяных ограничений курс доллара может доходить до 80 руб. В Минфине же ожидают средние значения на уровне 68 руб., а в Минэкономразвития — в районе 70 руб.

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Даниил Бабкин