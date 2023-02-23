Politico: 13 из 28 стран ЕС не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах

13 стран ЕС выступили против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах. В результате Еврокомиссия (ЕК) отказалась от этой инициативы — ее нет в черновике десятого пакета санкций. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации Politico, штрафы отказалась поддержать группа стран, включая Австрию, Германию, Бельгию, Чехию, Францию, Италию, Латвию, Мальту и Португалию. Их представители сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней.

По словам источника издания, дипломаты ЕС не отказались от введения подобных штрафов полностью. Ряд стран предложили вернуться к этому предложению позже.

Как пишет Politico, ЕК хочет создать карту замороженных активов России, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы России. По мнению ЕК, такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине.

Штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были войти в десятый пакет санкций против России. Ранее о планах их введения сообщало агентство Bloomberg. По информации издания, штрафы должны были составить от €50 тыс. для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц.

Олеся Павленко