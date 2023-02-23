Автомобили Mercedes-Benz оснастят «суперкомпьютерами»

Mercedes-Benz и Google будут совместно работать над созданием навигационных систем. Они планируют оснастить автомобили Mercedes-Benz автоматическими датчиками вождения с «суперкомпьютерными мощностями». Об этом сообщил Reuters.

Как пояснили в Mercedes-Benz, сотрудничество с Google позволит компании предлагать водителям информацию о ситуациях на дорогах и автоматически менять маршрут при необходимости. Водители также смогут смотреть YouTube в развлекательной системе автомобиля. Видеохостинг станет доступен, когда машина будет припаркована или переведена в режим автономного вождения третьего уровня.

Автомобили Mercedes-Benz будут иметь гиперэкраны, которые простираются по всей кабине автомобиля, сообщили в компании. Там также добавили, что иметь доступ к режиму автономного вождения третьего уровня будут те клиенты, которые заплатят за дополнительный пакет опций.

Машины компании будут оснащены датчиками для беспилотных автомобилей от американской Luminar Technologies Inc. Mercedes-Benz владеет в компании небольшой долей. Как отмечает Reuters, в среду, 22 февраля, производитель сообщил о заключении многомиллиардной сделки с Mercedes-Benz по интеграции датчиков в автомобили к 2025 году.

Олеся Павленко