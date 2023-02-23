В 2022 году число самозанятых на Кубани увеличилось в два раза

К концу 2022 года число самозанятых в Краснодарском крае достигло 293 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

По данным ведомства, Краснодарский край по этому показателю остается одним из лидеров среди регионов России, занимая первое место в Южном федеральном округе и четвертое в целом по стране. По числу самозанятых Кубань уступает лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Тенденция сохраняется и в текущем году. С начала года количество самозанятых в Краснодарском крае увеличилось более чем на 22 тыс. человек.

Новая форма ведения бизнеса действует на Кубани с 1 июля 2020 года. До этого (с 1 января 2019 года) в эксперименте участвовали только четыре региона РФ. «С одной стороны, это стало инструментом для борьбы с теневой экономикой страны, с другой, дало возможность микробизнесу комфортно легализоваться. Условия специального налогового режима настолько лояльны, что отказаться от легализации своего бизнеса при них, это уже не боязнь сложностей, а сознательное теневое ведение бизнеса»,— считает руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко.

Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель связывает рост числа самозанятых в первую очередь с развитием интернета и сопутствующих технологий. «Во многих отраслях непосредственное присутствие человека на работе теперь необязательно. В таком случае можно поручить дело внештатным исполнителям. Это уже хорошо прижилось в дизайне, копирайтинге, программировании. На популярность самозанятости также повлияла мобильность рынка в целом. Внештатные исполнители не “привязаны” к конкретному предприятию, соответственно, они могут обслуживать сразу несколько заказчиков»,— говорит руководитель.

Как писал «Ъ» со ссылкой на аналитиков сервиса «Наймикс», к концу 2023 года число самозанятых в России может превысить 10 млн. Эксперты связывают это с тем, что компании опасаются расширять штат постоянных сотрудников в современной экономической ситуации и поэтому все чаще нанимают новых работников на временные проекты. За 2022 год число самозанятых, по статистике ФНС, увеличилось в 1,7 раза. Общая выручка самозанятых по итогам года составила 125,8 млрд руб.

Маргарита Синкевич

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