На одном из ключевых ядерно-оружейных объектов США произошло возгорание

В центре национальной безопасности Y-12 в штате Теннеси в США произошло возгорание. Пострадавших нет. Выбросов радиации также не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Y-12 в Twitter вечером 22 февраля по московскому времени.

Пожар произошел в одном из производственных цехов. Персонал был эвакуирован. Позже возгорание потушили штатные сотрудники пожарной безопасности при поддержке чрезвычайных служб.

«Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Комплекс национальной безопасности Y-12 был создан в рамках ядерно-оружейной программы США «Манхэттенский проект». В цехах комплекса производят компоненты для ядерного оружия. Там также находится на хранении основная часть запаса США обогащенного урана.

Олеся Павленко