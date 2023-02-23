«Во втором тайме у игроков "Манчестер Сити" словно что-то сломалось»

В Лиге чемпионов сыграны все первые матчи 1/8 финала, и в последний день не обошлось без неожиданностей. Один из самых богатых клубов мира, который считают фаворитом ЛЧ, «Манчестер Сити», не смог обыграть «Лейпциг». Встреча завершилась вничью — 1:1. В другом матче «Интер» на своем поле переиграл «Порту» с минимальным счетом 1:0. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse, Reuters Фото: Annegret Hilse, Reuters

После голевого шоу, которое устроили на «Энфилде» «Ливерпуль» и «Реал», казалось, с результативностью в Лиге чемпионов все будет в порядке. Тем более в бой вступает такой монстр, как «Манчестер Сити». Главный фаворит турнира, с точки зрения букмекерских компаний. К тому же за «горожан» играет Эрлинг Холанн, который тоже вроде как должен забивать.

Сначала все шло по плану. Гости в матче против «Лейпцига» вели игру, и как ни пытались немецкие фанаты забрасывать звезд «Сити» пакетами во время подачи угловых, было понятно, что гол английского клуба — вопрос времени. И этот гол забил Рияд Марез на 27-й минуте. «Пас какой неточный от Шлагера. Грилиш, Марез, гол!»,— восклицал комментатор.

В этот момент казалось, что теперь команда Хосепа Гвардиолы будет развивать успех, но не тут-то было. Во втором тайме у игроков клуба общей стоимостью больше €1 млрд словно что-то сломалось, и «Лейпциг» взял все в свои руки. Им бы еще реализацию подтянуть, и неизвестно, чем бы дело кончилось.

С опасными моментами у хозяев все было в полном порядке. Так что шикарный мяч, который забил Йошко Гвардиол, стал украшением матча. «Опасно! Гол! Гвардиол! 1:1! Назревал этот гол, и тактически очень здорово включился Марко Розе после перерыва со своей командой, а выход Нкунку добавил еще больше агрессии»,— говорил комментатор.

Но и после этого «Сити» продолжил играть так, как будто команду и тренера все устраивает. Пеп Гвардиола не стал делать замены даже после пропущенного мяча, и английская команда до финального свистка играла одним составом. Понятно, что судьба противостояния будет решаться в Англии, но подобные выключения «Сити» в различных матчах сейчас норма, уверен комментатор, телеведущий Евгений Евневич:

«Я не могу сказать, что "Сити" все боятся, как это было еще, наверное, полтора-два сезона назад. Игроки умеют отключаться — это главный минус команды Пепа Гвардиолы, и мы видели в прошлом сезоне то же самое против "Реала". И я бы не сказал, что тут все так явно, учитывая особенно этот сезон "Сити"».

Подобные выключения «Сити» вряд ли возможны в игре, где на кону будет стоять четвертьфинал Лиги чемпионов, тем не менее мы получили неожиданный результат.

Который, конечно же, не меняет того факта, что «Сити» по-прежнему фаворит в этой паре. А вот в другом противостоянии, где бьются «Интер» и «Порту», ничего не ясно. Да, миланский клуб выиграл первый матч 1:0. Но португальцы играли здорово и моментов создали не меньше. К тому же победный гол Ромелу Лукаку забил, когда португальская команда была в меньшинстве — красную карточку получил Отавио.

Футбольный эксперт Эдуард Мор уверен, что «Интер», несмотря на домашнюю победу, может не выйти в четвертьфинал: «Понимая, как играет "Порту", тем более дома, насколько они мотивированы и сбалансированы, как здорово в целом они обычно играют в обороне, "Интер" точно не фаворит».

Но полностью состав четвертьфиналистов Лиги чемпионов мы узнаем лишь в середине марта. Первые ответные встречи запланированы на 7 и 8 числа, а 17 марта пройдет жеребьевка, которая определит дальнейшие пары play-off.