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В Удмуртии сотрудники полиции задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя

Сотрудники ГИБДД Удмуртии установили и задержали водителя, который накануне скрылся с места смертельного ДТП, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Напомним, 22 февраля, около 5:50 на улице Тракторной возле дома №94 водитель насмерть сбил женщину 1958 года рождения, после чего скрылся.

В ходе проведенных розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, которым оказался 31-летний житель Ижевска. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В настоящий момент проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств аварии.

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