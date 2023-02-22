В Ижевске разыскивают виновника смертельного ДТП на улице Тракторная

Сегодня, 22 февраля, около 5:50 в столице Удмуртии на улице Тракторная напротив дома №94 неустановленный водитель за рулем автомобиля насмерть сбил женщину 1958 года рождения. После этого нарушитель скрылся с места аварии, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В настоящее время полиция проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя. По факту отсутствия тротуара вдоль жилой застройки инициировано проведение внеплановой проверки в отношении владельца дороги.