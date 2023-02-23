В Ижевске ко Дню защитника Отечества прошла торжественная церемония с возложением цветов к Вечному огню

23 февраля в память обо всех воинах, отдавших жизнь за Родину и сражавшихся за ее безопасность, возложили цветы к Вечному огню и объявили минуту молчания. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в мероприятии приняли участие не только представители власти региона, но и участники СВО, кадеты и курсанты, трудовые коллективы и члены ветеранских и общественных организаций. Церемония состоялась накануне годовщины начала специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня мы с особым чувством отмечаем День защитника Отечества. Поздравляя наших воинов, мы не имеем права допустить ни единого слова фальши, потому что в эту самую минуту в зоне специальной военной операции наши храбрые бойцы сражаются за историческую правду. Ценой своей жизни, не жалея сил, они защищают мирное население и борются с нацистской угрозой»,— прокомментировал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Он добавил, что за все время проведения СВО жители республики поддерживают бойцов, кто-то отправляет посылки и грузы, некоторые изготавливают элементы амуниции, другие трудятся у станка.