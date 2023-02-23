Выстрел памяти прогремит на морвокзале Новороссийска 23 февраля

«Выстрел памяти» в честь Дня защитника Отечества прогремит в Новороссийске на морвокзале. По уже сложившейся традиции ровно в полдень 23 февраля 2023 года военные дадут залп из орудия на крейсере «Михаил Кутузов», сообщили в пресс-службе администрации города.

В 21.00 в городе устроят семиминутный праздничный салют. Десантники произведут около 30 залпов из четырех орудий ЗиС-3 и салютной установки.

«В соответствии с приказом министра обороны в городе-герое Новороссийске 23 февраля будет произведен артиллерийский салют. Салют пройдет на Западном молу»,— говорится в сообщении.

Праздничные салюты в честь 23 февраля с участием салютных дивизионов Южного военного округа пройдут в девяти городах: Новороссийске, Ростове-на-Дону, Керчи, Севастополе, Ставрополе, Волгограде, Новочеркасске, Владикавказе и Каспийске.

Наталья Решетняк

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