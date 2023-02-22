В Новороссийске устроят праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

В Новороссийске в честь Дня защитника Отечества 23 февраля устроят праздничный салют. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В соответствии с приказом министра обороны в городе-герое Новороссийске 23 февраля будет произведен артиллерийский салют. Салют пройдет на Западном молу, он начнется в 21:00 по московскому времени и продолжится около семи минут»,— говорится в сообщении.

Около 30 залпов из четырех орудий ЗиС-3 и салютной установки произведут десантники войсковой части №61756 с интервалом в 30 секунд.

Ранее на Кубани отменили праздничные мероприятия и салюты в честь празднования Нового года в связи с осложненной ситуацией в РФ после начала СВО на территории Украины.

Анастасия Донскова

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