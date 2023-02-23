«РИА Новости»: сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свою компанию «МАКО Холдинг» в российскую юрисдикцию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Его компания теперь зарегистрирована в Донецке.

Заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц подано 17 января. Его приняла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике.

Ранее «МАКО Холдинг» был зарегистрирован в Краматорске, который находится под контролем Украины. Группа компаний работала в стране с 2006 года, она занималась торговлей углем и промышленным оборудованием, а также строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью. Компания находится под санкциями США, ЕС и Украины.

Олеся Павленко