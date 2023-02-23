Израиль и сектор Газа обмениваются обстрелами

Шесть ракеты было выпущено из сектора Газа по израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram. Пять из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, одна упала на открытой местности. Армия Израиля наносит ответные удары.

В городах Израиля Ашкелон, Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа, звучала сирена воздушной тревоги.

Израиль и сектора Газа обменивались ракетными обстрелами на прошлой неделе, 13 января. Израильская армия тогда нанесла удары по военным постам палестинского движения «Хамас» в ответ на обстрел своей территории.

Леонид Уварчев