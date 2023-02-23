КТК возобновил перевалку нефти на терминале в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 22 февраля снова осуществляет перевалку нефти на терминале в Черном море. Работы были приостановлены 19 февраля из-за погодных условий. 22 февраля КТК остановил прием нефти с казахстанского месторождения из-за затоваривания.

«Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года КТК возобновить перевалку нефти на морском терминале компании»,— говорится в сообщении консорциума.

КТК объяснил, что отгрузка происходит через выносные причалы в 5 км от береговой линии. В отличие от традиционных береговых систем отгрузки, выносные причалы позволяют осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях — при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра не больше 23 м/c. Вместе с тем перевалка была приостановлена из-за позиции компании «по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности… и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти».

Система КТК — основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана, по которому транспортируется более двух третей всей экспортной нефти республики. Протяженность трубопровода Тенгиз—Новороссийск составляет 1511 км. С лета 2022 года были сложности в работе причальных устройств компании из-за обнаружения повреждений. Их ремонт был завершен в ноябре.

Леонид Уварчев