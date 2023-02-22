КТК остановил прием нефти с казахстанского месторождения из-за затоваривания

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) из-за затоваривания остановил прием нефти в свою трубопроводную систему с месторождения Тенгиз в Казахстане, а также прекратил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

В компании, сообщение которой приводит ТАСС, также отметили, что прием нефти на нефтеперекачивающих станциях «Атырау» и «Комсомольская» осуществляется в пониженных режимах.

19 февраля КТК приостановил отгрузку нефти на морском терминале из-за погодных условий (сильный штормовой ветер, высокая волна). При этом глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что республика не приостанавливала добычу нефти из-за временного прекращения отгрузки.

Система КТК — основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана, по которому транспортируется более двух третей всей экспортной нефти республики. Протяженность трубопровода Тенгиз—Новороссийск составляет 1511 км. 22 августа КТК остановил работу двух их трех выносных причальных устройств из-за обнаруженных во время проверки повреждений, погрузка нефти шла в сниженном объеме. 12 ноября КТК сообщил об окончании ремонта на первом выносном причале, 29 ноября — о завершении работ на втором причале.

Милена Костерева