ВОЗ: за месяц количество заболевших COVID-19 в мире снизилось на 89%

С 23 января по 19 февраля число заболеваний (5,3 млн) COVID-19 в мире снизилось на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями, число смертей (48 тыс.) от коронавируса за этот период снизилось на 62%, следует из еженедельного отчета Всемирной организации здравоохранения.

По данным на 19 февраля, с начала пандемии в мире выявлено более 757 млн случаев заболевания COVID-19 и более 6,8 млн смертей от коронавирусной инфекции, добавили в ВОЗ.

Вчера, 21 февраля, в России было выявлено 11 172 случая заболевания коронавирусом. Рост заболеваемости в РФ фиксируется с января текущего года. Однако об уровне коллективного иммунитета, обратил внимание «Ъ», Роспотребнадзор при этом не сообщает. Традиционно этот показатель свидетельствует о масштабе прививочной кампании, а число желающих вакцинироваться на фоне ухудшающейся эпидобстановки сейчас невелико.

Подробнее о том, как идет вакцинирование во время подъема заболеваемости COVID-19 — в материале «Россияне выработали иммунитет к прививке».

Эрдни Кагалтынов