Ночью в Краснодаре похолодает до -5 °С

В ночь на четверг температура воздуха в кубанской столице опустится до -5 градусов Цельсия, и 23 февраля на дорогах города ожидается гололедица. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Синоптики призывают горожан быть внимательными за рулем.

Также отмечается, что 23 февраля в Краснодаре будет преобладать переменная облачность, существенных осадков не ожидается.

Днем температура воздуха ожидается в коридоре 0…+2 градуса Цельсия.

Михаил Волкодав

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