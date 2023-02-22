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Обратная сторона классики

Роджер Уотерс перезаписал альбом Pink Floyd «The Dark Side Of The Moon»

1 марта исполнится ровно 50 лет с момента выхода альбома группы Pink Floyd «The Dark Side Of The Moon». К этой дате один из здравствующих создателей альбома Роджер Уотерс собирается выпустить новую версию альбома, записанную им заново без участия бывших коллег Дэвида Гилмора и Ника Мейсона, ныне официально владеющих брендом Pink Floyd. Игорь Гаврилов рассказывает о том, что это значит и зачем это 79-летнему бас-гитаристу группы.

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Фото: Mario Anzuoni/File Photo, Reuters

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Фото: Mario Anzuoni/File Photo, Reuters

«The Dark Side Of The Moon» — один из самых коммерчески успешных альбомов в истории звукозаписи. Среди прочих его достижений — 971 неделя в списке 200 самых популярных альбомов в журнале Billboard. Сейчас он на 132-м месте, но был, конечно, и на первом, причем возвращался туда несколько раз.

Изначально юбилей «The Dark Side Of The Moon» решили отпраздновать переизданием альбома Дэвид Гилмор и Ник Мейсон. С ними Роджера Уотерса разделяют многолетние непримиримые противоречия, не дающие фанатам Pink Floyd даже йоты надежды на воссоединение группы. На 24 марта Pink Floyd запланировали выход бокс-сета с ремастеринговой версией самого альбома и записи его концертного исполнения 1974 года на стадионе Уэмбли; этот комплект призваны дополнить переизданные синглы, буклеты, постеры и даже приглашение на ланч в лондонском планетарии в честь выхода оригинального альбома. Новая версия «The Dark Side Of The Moon», записанная Уотерсом, в этот набор, естественно, не входит.

Объявив о ее выходе в начале февраля, Роджер Уотерс отдельно подчеркнул тот факт, что это прежде всего его альбом, притом что официально его авторству принадлежат только пять из десяти песен альбома. Фанаты Pink Floyd немедленно бросились обсуждать его фразу из интервью The Telegraph: «Я написал "The Dark Side Of The Moon". Давайте избавимся от этого "мы"». Интервью вышло неожиданно жестким даже для острого на язык Уотерса. Его слова о том, что Дэвид Гилмор и покойный клавишник Ричард Райт, которые значатся в числе авторов «The Dark Side Of The Moon», не были способны сочинять песни, шокировали даже тех, кто признает величие Уотерса и согласен с тем, что другой великий альбом Pink Floyd, «The Wall» (1979),— это фактически его сольный альбом.

Стоило ли городить заново весь этот колосс — «The Dark Side Of The Moon»,— чтобы восстановить справедливость?

Причину, по которой альбом был перезаписан, Роджер Уотерс формулирует так: «В 1973 году не все поняли, что я имел в виду».

Он также утверждает, что в новой версии альбома хотел извлечь на свет божий «сердце и душу» своего замысла. Теперь поверх инструментальных композиций «The Dark Side Of The Moon», которые на протяжении полувека казались слушателям совершенством, звучат стихи Уотерса. Например, трек «On The Run» теперь дополнен стихотворением в прозе, написанным после бессонной ночи.

Почему Россия привлекла Роджера Уотерса к борьбе за мир во всем мире

Здесь нужно отметить, что рядовые слушатели услышат этот новый альбом не скоро. Предполагалось, что он выйдет в марте, но теперь релиз передвинут на май. Так что в оценках можно пока что полагаться только на мнение считаных слушателей, с которыми автор счел нужным поделиться этой работой. Пока можно сделать вывод, что новые версии хорошо известных песен с альбома, даже таких, как практически высеченные в граните «Time» и «Us And Them», действительно способны произвести положительное впечатление на фанатов Pink Floyd. К обновленному звучанию приложили руку продюсер и мультиинструменталист Гас Сейфферт, его девушка, сирийская певица Азнив Коркеджян и еще несколько музыкантов. Отмечается также, что Уотерс пел, но гораздо меньше играл на бас-гитаре, чем того хотелось бы поклонникам классических записей Pink Floyd. Судя по всему, гитарных соло, за которые на оригинальной записи отвечал Дэвид Гилмор, тоже стало меньше.

Помимо желания пояснить, что имелось в виду в альбоме в 1973 году, можно представить себе и другие причины, которые заставили Роджера Уотерса взяться за перезапись.

Известно, что многие его коллеги успешно продают свои бэк-каталоги, например, Стинг в 2022 году выручил за свой $300 млн, а Нил Даймонд — $100 млн. Сольный каталог Уотерса не богат хитами глобального масштаба, а с экс-коллегами из Pink Floyd по этому вопросу он явно не сможет найти общий язык. Поэтому музыкант пошел по пути Тейлор Свифт, которая успешно переписывает свои старые альбомы, выпущенные когда-то большими рекорд-компаниями, и заново запускает их в продажу, зарабатывая по дороге новые номинации на Grammy. На пороге девятого десятка Роджер Уотерс вряд ли может рассчитывать на то, что его гастрольная жизнь будет долго оставаться столь же насыщенной, как сейчас. Нужно сделать так, чтобы песни кормили его (а за песни Pink Floyd Уотерсу причитается только доля авторских отчислений) без необходимости пускаться в эффектные, но утомительные турне. Впрочем, на нынешний концертный тур Роджера Уотерса «This Is Not A Drill» билеты продаются более чем успешно. А выход новой версии «The Dark Side Of The Moon» продажи только подстегнет.

Фотогалерея

Как создавался и обретал популярность первый альбом Pink Floyd

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Запись пластинки проходила на студии Abbey Road с февраля по май 1967 года. Продюсером альбома стал известный звукорежиссер Норман Смит, сотрудничавший с The Beatles. Оформление обложки взял на себя фотограф Вик Сайн. Готовясь к съемке, Сайн попросил своих помощников найти для участников группы «настолько яркую одежку, какую только можно найти»

Запись пластинки проходила на студии Abbey Road с февраля по май 1967 года. Продюсером альбома стал известный звукорежиссер Норман Смит, сотрудничавший с The Beatles. Оформление обложки взял на себя фотограф Вик Сайн. Готовясь к съемке, Сайн попросил своих помощников найти для участников группы «настолько яркую одежку, какую только можно найти»

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Альбом был назван в честь седьмой главы сказочной повести «The Wind in The Willows» («Ветер в ивах») шотландского писателя Кеннета Грэма — любимой книги основателя группы Сида Барретта

Альбом был назван в честь седьмой главы сказочной повести «The Wind in The Willows» («Ветер в ивах») шотландского писателя Кеннета Грэма — любимой книги основателя группы Сида Барретта

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Окончательное название пластинки было утверждено чуть ли не в последний момент — вплоть до июля альбом носил название «Projection» («Проекция»)

Окончательное название пластинки было утверждено чуть ли не в последний момент — вплоть до июля альбом носил название «Projection» («Проекция»)

Фото: AP

В октябре 1967 года вслед за британской вышла американская версия альбома. Ее выход был приурочен к концертному туру группы по США. Американская версия альбома содержала дополнительную композицию «See Emily Play»

В октябре 1967 года вслед за британской вышла американская версия альбома. Ее выход был приурочен к концертному туру группы по США. Американская версия альбома содержала дополнительную композицию «See Emily Play»

Фото: Getty Images

«Я открыл дверь и чуть не умер, Боже, это было так громко. Никогда прежде я не слышал ничего похожего», — так описал звукоинженер Пит Боун вступление к композиции «Interstellar Overdrive» &lt;br> На фото: Ник Мейсон, Роджер Уотерс и Рик Райт в студии звукозаписи

«Я открыл дверь и чуть не умер, Боже, это было так громко. Никогда прежде я не слышал ничего похожего», — так описал звукоинженер Пит Боун вступление к композиции «Interstellar Overdrive»
На фото: Ник Мейсон, Роджер Уотерс и Рик Райт в студии звукозаписи

Фото: Getty Images

Только две композиции с дебютного альбома — «Astronomy Domine» и «Interstellar Overdrive» — впоследствии часто присутствовали в концертном сет-листе группы, в то время как другие песни с него практически не исполнялись

Только две композиции с дебютного альбома — «Astronomy Domine» и «Interstellar Overdrive» — впоследствии часто присутствовали в концертном сет-листе группы, в то время как другие песни с него практически не исполнялись

Фото: Getty Images

«The Piper at the Gates of Dawn» был благосклонно принят публикой и получил хвалебные отзывы. Издание Cash Box назвало альбом «изумительной коллекцией энергичных, новаторских рок-экспериментов», журналы Record Mirror и NME присвоили пластинке четыре из пяти звезд. Музыкант Пол Маккартни и бывший продюсер Pink Floyd Джо Бойд также высоко оценили пластинку

«The Piper at the Gates of Dawn» был благосклонно принят публикой и получил хвалебные отзывы. Издание Cash Box назвало альбом «изумительной коллекцией энергичных, новаторских рок-экспериментов», журналы Record Mirror и NME присвоили пластинке четыре из пяти звезд. Музыкант Пол Маккартни и бывший продюсер Pink Floyd Джо Бойд также высоко оценили пластинку

Фото: Bayerische Rundfunk/Ortf/Kob/REX/Shutterstock/Fotodom

Звучание и тексты группы были настольно необычными, что поклонники группы пытались найти тайный смысл даже в тех композициях, где его не было

Звучание и тексты группы были настольно необычными, что поклонники группы пытались найти тайный смысл даже в тех композициях, где его не было

Фото: Fotodom

Например, долгое время поклонники Pink Floyd считали, что в песне «Lucifer Sam» идет речь о каком-то конкретном человеке или даже девушке Барретта Дженни Спайрс. Однако в действительности Люцифером звали кота Барретта &lt;br> На фото: советские фанаты на первом концерте Pink Floyd в СССР, прошедшем в Москве 3 июня 1989 года

Например, долгое время поклонники Pink Floyd считали, что в песне «Lucifer Sam» идет речь о каком-то конкретном человеке или даже девушке Барретта Дженни Спайрс. Однако в действительности Люцифером звали кота Барретта
На фото: советские фанаты на первом концерте Pink Floyd в СССР, прошедшем в Москве 3 июня 1989 года

Фото: AP

В автобиографии «Вдоль и поперек: Личная история Pink Floyd» (2005) барабанщик группы Ник Мейсон (на фото — в центре) охарактеризовал процесс записи как «бесконфликтный». Однако продюсер Норман Смит отмечал, что фронтмен Pink Floyd Сид Барретт не шел на сотрудничество, не воспринимал критику и предложения. Попытки вывести Барретта на контакт, по словам продюсера, не увенчались успехом. «Что касается Сида… в конце концов я понял, что впустую трачу время»,— впоследствии вспоминал Смит

В автобиографии «Вдоль и поперек: Личная история Pink Floyd» (2005) барабанщик группы Ник Мейсон (на фото — в центре) охарактеризовал процесс записи как «бесконфликтный». Однако продюсер Норман Смит отмечал, что фронтмен Pink Floyd Сид Барретт не шел на сотрудничество, не воспринимал критику и предложения. Попытки вывести Барретта на контакт, по словам продюсера, не увенчались успехом. «Что касается Сида… в конце концов я понял, что впустую трачу время»,— впоследствии вспоминал Смит

Фото: AP

Внезапный успех вкупе с изматывающим гастрольным графиком и употреблением ЛСД усугубили нестабильное психологическое состояние Сида Барретта — спустя год после выхода альбома он покинул группу. Его заменил гитарист Дэвид Гилмор &lt;br> На фото (слева направо): участники группы Pink Floyd Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон на Красной площади

Внезапный успех вкупе с изматывающим гастрольным графиком и употреблением ЛСД усугубили нестабильное психологическое состояние Сида Барретта — спустя год после выхода альбома он покинул группу. Его заменил гитарист Дэвид Гилмор
На фото (слева направо): участники группы Pink Floyd Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон на Красной площади

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

Перед выходом альбома компания EMI разослала пресс-релиз с презентацией группы, в котором сообщила, что Pink Floyd представляет собой «рупор нового движения, которое включает в себя эксперименты всех видов искусства»

Перед выходом альбома компания EMI разослала пресс-релиз с презентацией группы, в котором сообщила, что Pink Floyd представляет собой «рупор нового движения, которое включает в себя эксперименты всех видов искусства»

Фото: AP

В рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании альбом занял по итогам 1967 года шестую строчку&lt;br> На фото: надувная розовая свинья пролетает над лондонской электростанцией Баттерси в рамках акции, приуроченной к переизданию 14 студийных альбомов Pink Floyd

В рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании альбом занял по итогам 1967 года шестую строчку
На фото: надувная розовая свинья пролетает над лондонской электростанцией Баттерси в рамках акции, приуроченной к переизданию 14 студийных альбомов Pink Floyd

Фото: Reuters

Продюсер Норман Смит вовлекал музыкантов в процесс записи оригинальным способом — когда он начинал играть джаз на фортепиано, участники группы постепенно присоединялись к нему

Продюсер Норман Смит вовлекал музыкантов в процесс записи оригинальным способом — когда он начинал играть джаз на фортепиано, участники группы постепенно присоединялись к нему

Фото: AP

Особенно хорошо «джем-сейшены» проходили с бас-гитаристом Роджером Уотерсом (на фото) и клавишником Ричардом Райтом

Особенно хорошо «джем-сейшены» проходили с бас-гитаристом Роджером Уотерсом (на фото) и клавишником Ричардом Райтом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

Альбом неоднократно признавался одним из лучших в жанре психоделического рока. В 2012 году пластинка заняла 347-е место из 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone

Альбом неоднократно признавался одним из лучших в жанре психоделического рока. В 2012 году пластинка заняла 347-е место из 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone

Фото: Reuters

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Запись пластинки проходила на студии Abbey Road с февраля по май 1967 года. Продюсером альбома стал известный звукорежиссер Норман Смит, сотрудничавший с The Beatles. Оформление обложки взял на себя фотограф Вик Сайн. Готовясь к съемке, Сайн попросил своих помощников найти для участников группы «настолько яркую одежку, какую только можно найти»

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Альбом был назван в честь седьмой главы сказочной повести «The Wind in The Willows» («Ветер в ивах») шотландского писателя Кеннета Грэма — любимой книги основателя группы Сида Барретта

Фото: Dezo Hoffmann/REX/Shutterstock/Fotodom

Окончательное название пластинки было утверждено чуть ли не в последний момент — вплоть до июля альбом носил название «Projection» («Проекция»)

Фото: AP

В октябре 1967 года вслед за британской вышла американская версия альбома. Ее выход был приурочен к концертному туру группы по США. Американская версия альбома содержала дополнительную композицию «See Emily Play»

Фото: Getty Images

«Я открыл дверь и чуть не умер, Боже, это было так громко. Никогда прежде я не слышал ничего похожего», — так описал звукоинженер Пит Боун вступление к композиции «Interstellar Overdrive»
На фото: Ник Мейсон, Роджер Уотерс и Рик Райт в студии звукозаписи

Фото: Getty Images

Только две композиции с дебютного альбома — «Astronomy Domine» и «Interstellar Overdrive» — впоследствии часто присутствовали в концертном сет-листе группы, в то время как другие песни с него практически не исполнялись

Фото: Getty Images

«The Piper at the Gates of Dawn» был благосклонно принят публикой и получил хвалебные отзывы. Издание Cash Box назвало альбом «изумительной коллекцией энергичных, новаторских рок-экспериментов», журналы Record Mirror и NME присвоили пластинке четыре из пяти звезд. Музыкант Пол Маккартни и бывший продюсер Pink Floyd Джо Бойд также высоко оценили пластинку

Фото: Bayerische Rundfunk/Ortf/Kob/REX/Shutterstock/Fotodom

Звучание и тексты группы были настольно необычными, что поклонники группы пытались найти тайный смысл даже в тех композициях, где его не было

Фото: Fotodom

Например, долгое время поклонники Pink Floyd считали, что в песне «Lucifer Sam» идет речь о каком-то конкретном человеке или даже девушке Барретта Дженни Спайрс. Однако в действительности Люцифером звали кота Барретта
На фото: советские фанаты на первом концерте Pink Floyd в СССР, прошедшем в Москве 3 июня 1989 года

Фото: AP

В автобиографии «Вдоль и поперек: Личная история Pink Floyd» (2005) барабанщик группы Ник Мейсон (на фото — в центре) охарактеризовал процесс записи как «бесконфликтный». Однако продюсер Норман Смит отмечал, что фронтмен Pink Floyd Сид Барретт не шел на сотрудничество, не воспринимал критику и предложения. Попытки вывести Барретта на контакт, по словам продюсера, не увенчались успехом. «Что касается Сида… в конце концов я понял, что впустую трачу время»,— впоследствии вспоминал Смит

Фото: AP

Внезапный успех вкупе с изматывающим гастрольным графиком и употреблением ЛСД усугубили нестабильное психологическое состояние Сида Барретта — спустя год после выхода альбома он покинул группу. Его заменил гитарист Дэвид Гилмор
На фото (слева направо): участники группы Pink Floyd Ричард Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон на Красной площади

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

Перед выходом альбома компания EMI разослала пресс-релиз с презентацией группы, в котором сообщила, что Pink Floyd представляет собой «рупор нового движения, которое включает в себя эксперименты всех видов искусства»

Фото: AP

В рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании альбом занял по итогам 1967 года шестую строчку
На фото: надувная розовая свинья пролетает над лондонской электростанцией Баттерси в рамках акции, приуроченной к переизданию 14 студийных альбомов Pink Floyd

Фото: Reuters

Продюсер Норман Смит вовлекал музыкантов в процесс записи оригинальным способом — когда он начинал играть джаз на фортепиано, участники группы постепенно присоединялись к нему

Фото: AP

Особенно хорошо «джем-сейшены» проходили с бас-гитаристом Роджером Уотерсом (на фото) и клавишником Ричардом Райтом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

Альбом неоднократно признавался одним из лучших в жанре психоделического рока. В 2012 году пластинка заняла 347-е место из 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone

Фото: Reuters

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