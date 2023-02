Обратная сторона классики

1 марта исполнится ровно 50 лет с момента выхода альбома группы Pink Floyd «The Dark Side Of The Moon». К этой дате один из здравствующих создателей альбома Роджер Уотерс собирается выпустить новую версию альбома, записанную им заново без участия бывших коллег Дэвида Гилмора и Ника Мейсона, ныне официально владеющих брендом Pink Floyd. Игорь Гаврилов рассказывает о том, что это значит и зачем это 79-летнему бас-гитаристу группы.

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс

Фото: Mario Anzuoni/File Photo, Reuters

«The Dark Side Of The Moon» — один из самых коммерчески успешных альбомов в истории звукозаписи. Среди прочих его достижений — 971 неделя в списке 200 самых популярных альбомов в журнале Billboard. Сейчас он на 132-м месте, но был, конечно, и на первом, причем возвращался туда несколько раз.

Изначально юбилей «The Dark Side Of The Moon» решили отпраздновать переизданием альбома Дэвид Гилмор и Ник Мейсон. С ними Роджера Уотерса разделяют многолетние непримиримые противоречия, не дающие фанатам Pink Floyd даже йоты надежды на воссоединение группы. На 24 марта Pink Floyd запланировали выход бокс-сета с ремастеринговой версией самого альбома и записи его концертного исполнения 1974 года на стадионе Уэмбли; этот комплект призваны дополнить переизданные синглы, буклеты, постеры и даже приглашение на ланч в лондонском планетарии в честь выхода оригинального альбома. Новая версия «The Dark Side Of The Moon», записанная Уотерсом, в этот набор, естественно, не входит.

Объявив о ее выходе в начале февраля, Роджер Уотерс отдельно подчеркнул тот факт, что это прежде всего его альбом, притом что официально его авторству принадлежат только пять из десяти песен альбома. Фанаты Pink Floyd немедленно бросились обсуждать его фразу из интервью The Telegraph: «Я написал "The Dark Side Of The Moon". Давайте избавимся от этого "мы"». Интервью вышло неожиданно жестким даже для острого на язык Уотерса. Его слова о том, что Дэвид Гилмор и покойный клавишник Ричард Райт, которые значатся в числе авторов «The Dark Side Of The Moon», не были способны сочинять песни, шокировали даже тех, кто признает величие Уотерса и согласен с тем, что другой великий альбом Pink Floyd, «The Wall» (1979),— это фактически его сольный альбом.

Стоило ли городить заново весь этот колосс — «The Dark Side Of The Moon»,— чтобы восстановить справедливость?

Причину, по которой альбом был перезаписан, Роджер Уотерс формулирует так: «В 1973 году не все поняли, что я имел в виду».

Он также утверждает, что в новой версии альбома хотел извлечь на свет божий «сердце и душу» своего замысла. Теперь поверх инструментальных композиций «The Dark Side Of The Moon», которые на протяжении полувека казались слушателям совершенством, звучат стихи Уотерса. Например, трек «On The Run» теперь дополнен стихотворением в прозе, написанным после бессонной ночи.

Здесь нужно отметить, что рядовые слушатели услышат этот новый альбом не скоро. Предполагалось, что он выйдет в марте, но теперь релиз передвинут на май. Так что в оценках можно пока что полагаться только на мнение считаных слушателей, с которыми автор счел нужным поделиться этой работой. Пока можно сделать вывод, что новые версии хорошо известных песен с альбома, даже таких, как практически высеченные в граните «Time» и «Us And Them», действительно способны произвести положительное впечатление на фанатов Pink Floyd. К обновленному звучанию приложили руку продюсер и мультиинструменталист Гас Сейфферт, его девушка, сирийская певица Азнив Коркеджян и еще несколько музыкантов. Отмечается также, что Уотерс пел, но гораздо меньше играл на бас-гитаре, чем того хотелось бы поклонникам классических записей Pink Floyd. Судя по всему, гитарных соло, за которые на оригинальной записи отвечал Дэвид Гилмор, тоже стало меньше.

Помимо желания пояснить, что имелось в виду в альбоме в 1973 году, можно представить себе и другие причины, которые заставили Роджера Уотерса взяться за перезапись.

Известно, что многие его коллеги успешно продают свои бэк-каталоги, например, Стинг в 2022 году выручил за свой $300 млн, а Нил Даймонд — $100 млн. Сольный каталог Уотерса не богат хитами глобального масштаба, а с экс-коллегами из Pink Floyd по этому вопросу он явно не сможет найти общий язык. Поэтому музыкант пошел по пути Тейлор Свифт, которая успешно переписывает свои старые альбомы, выпущенные когда-то большими рекорд-компаниями, и заново запускает их в продажу, зарабатывая по дороге новые номинации на Grammy. На пороге девятого десятка Роджер Уотерс вряд ли может рассчитывать на то, что его гастрольная жизнь будет долго оставаться столь же насыщенной, как сейчас. Нужно сделать так, чтобы песни кормили его (а за песни Pink Floyd Уотерсу причитается только доля авторских отчислений) без необходимости пускаться в эффектные, но утомительные турне. Впрочем, на нынешний концертный тур Роджера Уотерса «This Is Not A Drill» билеты продаются более чем успешно. А выход новой версии «The Dark Side Of The Moon» продажи только подстегнет.