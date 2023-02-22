Самые тревожные родители живут в Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске

Родители, чаще всего испытывающие беспокойство о здоровье своих детей, живут в Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Об этом говорят данные опроса «АльфаСтрахование»

Также самыми ответственными по проведению профилактических мероприятий для детей стали жители Самары и Казани – они водят детей на обследования раз в год. Не водят к врачам без острой необходимости новосибирцы, петербуржцы и москвичи. Это связано с большей доступностью телемедицины – в этих городах самый высокий процент обращений ко врачам именно этим способом. Так, телемедициной пользуются 10,37% опрошенных в Москве, 8,73% – в Новосибирске, 7,14% – в Санкт-Петербурге.

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52% участников исследования переживают за ребенка одинаково, независимо от того, мать это или отец. Полностью отдаться родительству и наслаждаться им у опрошенных не получается. По десятибалльной шкале без отговорок удовлетворены им только 4,6% респондентов. Это даже меньше, чем тех, кто испытывает постоянное чувство тревоги за малыша – таких родителей 6,4%. Основная масса – 18,8% – не могут расслабиться до конца и боятся болезней, травм и иных проблем с ребёнком.

В ситуации, когда ребёнок ещё не заболел, но уже есть симптом, который родитель ничем объяснить не может – например, кожная реакция при отсутствии аллергии – 50% опрошенных пойдут к врачу. При малейшей травме 37% – в травматологию. А при простуде и вовсе велик риск у родителей дойти до панических атак. Так, за банальные простуды не переживает вообще всего 7% участников исследования. Тогда как страх за ребенка испытывают более 30% родителей. Есть и те, кто осознает невысокую серьёзность заболевания, но убрать тревожность не могут – таких 20%.

В противовес тревожности родители проявляют и сознательность – ограничивают вредное в еде 25%, почти 27% – добавляют овощи и фрукты.

При всей картине серьёзных оснований для тревоги у опрошенных нет – у 75% дети не болеют хроническими заболеваниями, у 65% – не страдают аллергиями, а 70% и вовсе болеют до 2 раз в год. Но при этом самым надёжным способом сделать ситуацию лучше родители считают не регулярные осмотры врача и наличие страховки, чтобы сделать их комфортнее и быстрее, а контроль за питанием, одеждой, досугом и занятиями ребёнка.

При таком подходе на лечение детей абсолютное большинство участников опроса тратит до 10 тыс. руб. – 36,8%. Ещё треть – от 10 до 20 тыс. 20% в каждое заболевание вкладываются уже существеннее – от 20 до 50 тыс.

В опросе приняли участие 1341 человек. У большинства (75,6%) – один ребенок от года до пяти. «Тревожных» родителей с двумя детьми среди опрошенных всего 16,7%. Большинству сиблингов – от трех до девяти лет (75%).

Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 113 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruАAA по шкале «Эксперт РА», ААА|ru| по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

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АО "Альфастрахование"