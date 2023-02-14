В Петроградском районе Петербурга появится 80 паркоматов до конца года

Зона платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга будет оснащена 80 паркоматами, их установят до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 14 февраля. Также парковки оснастят более чем 1,1 тыс. информационных табличек.

«Работы по монтажу и установке паркоматов и табличек будут завершены ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» к началу работы платного парковочного пространства в районе»,— говорится в сообщении.

Зона платной парковки в Петроградском районе, за исключением Крестовского острова, начнет работу с 1 июля 2023 года. Она охватит 141 адрес, где будут размещены более 10 тыс. машиномест. Заявки на оформление парковочных разрешений местные власти начнут принимать с 1 мая.

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