Мужчины тратят на подарки к 23 февраля больше, чем женщины

Средний бюджет на подарки к Дню защитника Отечества 23 февраля составляет 3100 руб., показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 400 руб. При этом больше денег в этот «мужской» праздник тратят сами мужчины. Чаще всего они тратятся на подарки отцам. Также не забывают сыновей, родных и себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ответ «другим»: дяде, тестю, ветеранам, тренеру, зятю, сослуживцам, племянникам, всем военнослужащим в семье и проч.

Ответ «другим»: дяде, тестю, ветеранам, тренеру, зятю, сослуживцам, племянникам, всем военнослужащим в семье и проч.



Женщины чаще всего одаривают мужа (24%), отца (14%) и сыновей (10%). При этом 40% женщин и 58% мужчин вообще не дарят подарки на 23 Февраля.