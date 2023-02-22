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Коммерсантъ FM
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Мужчины тратят на подарки к 23 февраля больше, чем женщины

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Средний бюджет на подарки к Дню защитника Отечества 23 февраля составляет 3100 руб., показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 400 руб. При этом больше денег в этот «мужской» праздник тратят сами мужчины. Чаще всего они тратятся на подарки отцам. Также не забывают сыновей, родных и себя.

Ответ «другим»: дяде, тестю, ветеранам, тренеру, зятю, сослуживцам, племянникам, всем военнослужащим в семье и проч.
Ответ «другим»: дяде, тестю, ветеранам, тренеру, зятю, сослуживцам, племянникам, всем военнослужащим в семье и проч.

Ответ «другим»: дяде, тестю, ветеранам, тренеру, зятю, сослуживцам, племянникам, всем военнослужащим в семье и проч.

Ответ «другим»: дяде, тестю, ветеранам, тренеру, зятю, сослуживцам, племянникам, всем военнослужащим в семье и проч.

Женщины чаще всего одаривают мужа (24%), отца (14%) и сыновей (10%). При этом 40% женщин и 58% мужчин вообще не дарят подарки на 23 Февраля.

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