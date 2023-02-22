В Госдуму внесен проект о либерализации УК РФ по ряду экономических преступлений

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает, в частности, уменьшить максимальные сроки лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и ряд других налоговых преступлений. Проект предполагает отмену уголовного преследования по некоторым налоговым преступлениям в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Документ опубликован на сайтеГосдумы.

Законопроект предусматривает снижение максимального срока лишения свободы за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и неисполнение обязанностей налогового агента (199.1 УК РФ) в особо крупном размере (более 45 млн руб.) с шести до пяти лет.

Кабинет министров также предлагает уменьшить максимальный срок за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ), в особо крупном размере с семи до пяти лет.

Кроме того, с четырех до трех лет предлагается снизить максимальный срок лишения свободы за уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ).

27 апреля президент России поручил правительству подготовить поправки о декриминализации налоговых преступлений при условии полного возмещения ущерба нарушителем и о смягчении наказаний за ряд налоговых преступлений по итогам встречи с членами «Деловой России». Как выяснил «Ъ», реализация поручения президента затянулась из-за разногласий между ведомствами.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Пени только на себя».

Эрдни Кагалтынов