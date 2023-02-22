Ульяновская область заявила о четырехкратном увеличении количества контейнерных поездов из Китая

Гендиректор АО «Портовая особая экономическая зона “Ульяновск”» Олег Барабанов (оператор логистического проекта регулярных контейнерных поездов по маршруту «Чэнду (КНР) – Ульяновск») заявил, что в этом году в числе задач – наращивание объемов импорта из КНР. По его словам, Ульяновская область намерена принимать до восьми регулярных поездов ежемесячно (сейчас в месяц приходят два грузовых состава). Также, по его словам, планируется расширение экспорта из Ульяновска в КНР. Китайская сторона заинтересована в поставках продукции агропромышленного комплекса.

Как отмечает пресс-служба губернатора, логистический проект прямого реверсного контейнерного поезда «Чэнду-Ульяновск» запущен по поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских в июле 2022 года для «обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий региона в условиях санкций», с этого момента в Ульяновск прибыло 13 поездов – около 700 контейнеров с оборудованием, сырьем и комплектующими. Всего ввезено товаров на сумму 550 млн рублей. Сегодня в проекте принимают участие более 150 предприятий Ульяновской области и соседних регионов — Самарской области, республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и Мордовия. Благодаря работе поезда шесть ульяновских предприятий открыли новые производственные участки и производства. Логистический проект уже принес более 230 млн руб. налоговых платежей в бюджетную систему страны.

В правительстве региона отмечают, что в настоящее время «прорабатываются новые логистические маршруты с Казахстаном, Республикой Беларусь, Индией, Ираном, Турцией». Кроме того, в 2023 году Ульяновская область запускает совместный с Республикой Иран логистический проект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив» (от 3 тыс. тонн до 5 тыс. тонн одновременно), который позволит обеспечить прямую доставку грузов в Иран.

Андрей Васильев, Ульяновск