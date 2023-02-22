«Без правовых и материальных оснований»

Суд в Севастополе заново рассмотрит иск местного завода напитков к городским властям о признании права собственности на имущественный комплекс предприятия. Департамент имущества оформил объекты в собственность города, поскольку в архиве не оказалось документов об их приватизации, когда завод был собственностью Украины. Юристы полагают, что власти Севастополя рассчитывают получить территорию предприятия, которая в условиях дефицита земли в городе становится ценным приобретением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: profibeer.ru Фото: profibeer.ru

Арбитражный суд Севастополя повторно рассмотрит иск АО «Севастопольский завод напитков» к городскому департаменту по имущественным и земельным отношениям. Предприятие требует признать за ним права собственности на имущественный комплекс (13 объектов недвижимости), расположенный по Делегатской ул., 2.

Как следует из материалов дела, в 1995 году Фонд госимущества Украины преобразовал государственное коммунальное предприятие «Севастопольский пивобезалкогольный завод» в одноименное открытое акционерное общество. В 1998 году заводу был выдан госакт на право постоянного пользования землей для обслуживания строений (1,6 га) и сооружений предприятия (склад тары, главный корпус, цех безалкогольных напитков, квасоварочный цех, административный корпус и пр.). Несколько зданий построены в послевоенное время из природного камня. Общая площадь объектов — свыше 2,7 тыс. кв. м, кадастровая стоимость превышает 53 млн руб.

После включения Севастополя в состав РФ учредительные документы общества были приведены в соответствие российским законам. Однако в августе 2020 года севастопольские власти включили заводские строения в состав городского имущества, поскольку документов, подтверждающих факт госрегистрации права завода на объекты, в архивах не нашлось. Руководство предприятия обратилось в суд, сославшись на то, что имущество завода фактически выбыло из госсобственности Украины и принадлежит истцу, несмотря на то что возникшее право зарегистрировано не было.

При первоначальном рассмотрении суд признал за заводом право собственности на имущество. Решение изменила апелляция, занявшая сторону городских властей, сославшись на то, что инвентаризационные описи не являются «надлежащими документами, подтверждающими проведение инвентаризации перед приватизацией». Арбитражный суд Центрального округа с этим не согласился и предписал пересмотреть дело. Кассация указала, что юрлицо было создано в порядке приватизации госимущества, а значит, «само по себе несоответствие инвентаризационных описей требованиям не влечет ничтожность приватизации госпредприятия».

Адвокат Александр Якимович считает, что главная особенность всех трех постановлений — уклонение судов от исследования действий органа госвласти Севастополя, который своим решением приписал право собственности на заводское имущество городу. «Из судебных постановлений видно, что власти Севастополя сделали это произвольно, без правовых и материальных оснований. Власти не могут просто прийти и "записать на город" здания, под предлогом того, что у них нет сведений о регистрации прав фактического собственника. В случае спора о праве только суд может признать право собственности субъекта федерации»,— говорит юрист.

Адвокат указывает, что в суде властям пришлось бы доказывать нарушение права города, отсутствие иного правообладателя либо отказ собственника от владения (брошенность), что при имеющихся у АО документах за период с 1990-х по 2020-е годы было бы невозможно. «Теперь, думаю, перед судами стоит непростая задача — защитить права фактического собственника, т. е. завода, и обойти вопрос о правомерности решения чиновников, которые записали недвижимость в собственность города. Прямая проверка этого решения поставит чиновников под удар»,— добавляет господин Якимович.

При этом, предполагает адвокат, главная цель в этой истории — не сам имущественный комплекс, а земельный участок, на котором он располагается. «Город не испытывает нужды в том, чтобы управлять заводом, другое дело — земля, имеющая ничтожную кадастровую стоимость, но бесценная с коммерческой точки зрения»,— резюмирует Александр Якимович.

Михаил Волкодав