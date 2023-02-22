Названы лауреаты XIII премии «Серебряный Лучник» - Юг

В Ростове-на-Дону21 февраля подвели итоги XIII премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг.Участники из пяти регионов юга Россиипредставилисвои PR-проекты, которые они реализовали в 2022 году. Эксперты, во главе с Председателем Жюри Кириллом Алявдиным, наградили семь проектов из Краснодара, Ростова-на-Дону, Таганрога, Пятигорска, Семикаракорска и Астрахани.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жюри Премии оценивает проект

Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг» Жюри Премии оценивает проект

Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг»

В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» победил проект «Равные. "Мы слышим и хотим говорить!"».«Уже шесть лет «Газпром переработка» реализует проект «Равные» и развивает комфортную среду для детей и взрослых с ментальными нарушениями здоровья в регионах присутствия нашей компании. В Астрахани мы представили уникальный опыт по реабилитации детей с нарушениями слуха и речи с помощью театральной деятельности. Мы бесконечно рады получить награду в номинации лучших социальных инициатив и практик в области устойчивого развития, ведь это ещё раз подтверждает, что наша работа ценна и значима!», – отметила Юлия Митрофанова, начальник ССО и СМИ компании «Газпром переработка».

Лауреатом номинации «Корпоративные коммуникации» стал проект «50 лет Семикаракорской керамики» из Семикаракорска (Ростовская область).

Победу в номинации «Маркетинговые коммуникации» одержал проект «ГК ТОЧНО – ребрендинг», Группы компаний ТОЧНО из Краснодара.

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Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг» Жюри Премии

Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг»

Лучшим проектом в номинации «Продвижение государственных и общественных программ» назван проект «Укоренись в Краснодаре. Зеленая школа», АНО Общественный центр по развитию городской среды «ПОМОГИ ГОРОДУ» (Краснодар).

Лучшим в номинации «Развитие и продвижение территорий» стал проект «Мифы о Кавказе» информационно-аналитического портала «Кавказ Сегодня» (Пятигорск).

Два проекта получили Специальный приз жюри: проект «Всероссийский фестиваль социального медиаконтента Контент-фабрика "Параллели"», НЦПТИ (Ростов-на-Дону) и проект «"Таганрогский трамвай": развиваемся мы - развивается город!», Синара – Транспортные Машины и стратегическая группа «Гиперион»(Таганрог).

«Мы рады, что наша работа по информационному сопровождению проекта комплексной реконструкции трамвайной сети города Таганрог была отмечена экспертами в области развития общественных связей. Выражаем признательность жюри премии "Серебряный Лучник" – Юг за возможность продемонстрировать вклад "Таганрогского трамвая" в совершенствование не только города, но и всего региона, а нашему клиенту, холдингу"Синара – Транспортные Машины", за оказанное доверие», – подчеркнул управляющий партнёр Стратегической группы «Гиперион» Артур Щеглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Алявдин и Яна Алексеева

Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг» Кирилл Алявдин и Яна Алексеева

Фото: предоставленно пресс-службой «АГТ - Юг»

Гран-при Премииединогласным решениям экспертного совета удостоился проект «ГК ТОЧНО:ребрендинг». «Мы были рады принять участие в премии "Серебряный Лучник" – Юг, где представили свой проект "ГК ТОЧНО: ребрендинг". Это был интересный опыт. Большое спасибо организаторам конкурса и всем членам жюри за то, что высоко оценили работу команды и присудили гран-при нашей компании. Обещаем, что достойно представим Юг России в финале федеральной премии», - поделилась своим впечатлениями от участия PR-менеджер ГК ТОЧНО Надежда Тычка.

«В этом году сильные проекты были в номинациях "Маркетинговые коммуникации" и "Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты". Гран-при заслуженно получила команда девелоперской группы компаний ТОЧНО за действительно кардинальный, масштабный и очень системный проект ребрендинга, который оказал, в том числе прямое влияние на финансовые результаты группы. А вот в корпоративных коммуникациях проектам не хватало системности, разнообразия инструментов, чёткости целеполагания. Мы надеемся, что образовательная составляющая премии позволит в следующем году новым проектам стать сильнее и получить свои достойные награды», — подвел итоги конкурса Премии Кирилл Алявдин, Председатель Жюри, директор по корпоративным коммуникациям компании «Деметра-Холдинг».

Оператор премии: коммуникационное агентство «АГТ – Юг», в составе AGT Communications Group.

Генеральный партнер: «Деметра-Холдинг».

Стратегический информационный партнер: Медиа Группа РБК Юг и Северный Кавказ.

Информационные партнеры: «Коммерсантъ. Юг России», «Городской репортер», «Бизнес газета», «Кубань Сегодня», «Югополис», «Аргументы недели Кубань», «МК на Кубани», «Эксперт Юг», «ЕвроМедиа».