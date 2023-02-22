Турбизнес Крыма попросил возобновления программы кешбэка из-за резкого снижения спроса на отдых

Представители туристического бизнеса Крыма обратились за поддержкой государства, в том числе с просьбой возобновить программу кешбэка из-за снижения спроса на летний отдых на 70%.Об этом сообщает «Интерфакс Туризм» со ссылкой Российский союз туриндустрии (РСТ).

В частности, туркомпании попросили поддержки в виде целевых льготных кредитов на сохранение персонала и возобновления программы туристического кешбэка для Крыма и Севастополя. Снижение туристического спроса связывают с запретом на перелеты в аэропорту Симферополя и опасений туристов по поводу безопасности поездок.

«Местные предприниматели в сфере туризма пытаются выжить за счет путешествий жителей Крыма и близлежащих регионов. Множество турфирм вынуждены были закрыться, многие турбазы и пансионаты не готовы открываться к летнему сезону из-за недостатка средств на зарплату сотрудникам»,— говорится в сообщении.

В конце прошлого года правительство России направило на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя 1,6 млрд руб.

Анастасия Донскова

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