Бывшего полицейского из Югры за взятки и хранение наркотиков отправили в колонию

Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вынес приговор в отношении бывшего оперуполномоченного отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщила пресс-служба регионального СКР, он признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, в мошенничестве и незаконном хранении наркотиков (п. «б, в» ч. 5 ст. 290, ч.1 ст. 285, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 228 УК РФ).

По данным прокураты ХМАО-Югры, в июне 2020 года полицейский выявил незаконный оборот наркотических средств жителем Нягани и не принял мер к регистрации преступления. Вместо этого, он вымогал у югорчанина 230 тыс. руб. под угрозой его привлечения к уголовной ответственности. Через месяц при передаче части взятки в 90 тыс. руб. оперуполномоченный был задержан сотрудниками собственной безопасности МВД.

Кроме того, в 2018 году полицейский ввел в заблуждение одного из жителей Нягани о наличии в его действиях состава преступления, после чего, под предлогом освобождения от уголовной ответственности получил от потерпевшего 15 тыс. руб. Установлено, что приобретенные самим полицейским наркотики, он хранил в автомобиле.

В итоге его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 6,9 млн руб. Суд лишил осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на пять лет.

Ранее в Югре суд назначил от 13 до 18 лет колонии строгого режима четверым бывшим сотрудникам полиции, которые обвинялись в похищении человека, сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и других преступлениях. По версии следствия, таким образом они улучшали показатели служебной деятельности.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина